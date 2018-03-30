Володин поручил доработать законопроекты о защите прав медработников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главам комитетов внести правки в законопроекты, призванные усилить уголовную и административную уголовную ответственность за попытки воспрепятствовать работе врачей.

Решение было принято в ходе переговоров между Вячеславом Володиным и членом совета по законотворчеству при председателе нижней палаты, президентом Национальной медицинской палаты России Леонидом Рошалем.

Поправки включают в себя усиление наказаний за нападение пациентов на медиков, а также за отказ пропустить карету «скорой помощи» на дороге.

Законопроект подготовлен инициативной группой депутатов, в числе которых Дмитрий Морозов и Ирина Яровая, пока что он принят в первом чтении.