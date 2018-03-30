Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

Макрон пообещал отправить в Сирию спецназ на помощь союзникам США. Анкара в ярости.

Турция резко осудила Францию за переговоры с представителями курдского союза — Сирийскими демократическими силами. Предложение президента Эммануэля Макрона начать диалог с СДС при посредничестве Парижа Анкара сочла неприемлемым. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По итогам встречи с курдской делегацией в Париже 29 марта пресс-служба Елисейского дворца выразила озабоченность ситуаций в курдском кантоне Африн на севере Сирии. Макрон заверил, что Франция поддержит силы СДС. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что СДС являются террористической организацией, а на переговоры с террористами его страна не пойдет.

«На прошлой неделе я лично провел встречу с господином Макроном. Я слушал, что он несет какую-то пургу. Эй, Запад, так называемые Вами демократические силы Сирии СДС являются ни чем иным как террористической организацией! Вы тем самым пытаетесь нас обмануть! Нам прекрасно известны все их выходки, всем покажем свое место!», - возмущался Эрдоган в эфире телеканала aHaber.

Поддержит Франция сирийских курдов не словом, но делом. Издание Le Parisien со ссылкой на представителя курдской делегации пишет, что Макрон обещал отправить в сирийский город Манбидж спецподразделения, чтобы остановить продвижение турецкой армии.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в комментарии ИА «Политика Сегодня» напомнил, что Франция исторически претендовала на влияние в Сирии. Решение поддержать союзников США в Сирии – СДС - французский президент принял после консультации с американским лидером.

«Насколько я знаю, Макрон перед этим разговаривал с Дональдом Трампом. Согласовывал эту встречу. Все происходит в едином порыве», - говорит эксперт. – Эрдоган всегда пытался вести отдельную политику внутри НАТО. Он не хочет отказываться от этой крыши и в тоже время проводить собственную политику».

С 20 января 2018 года Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Ее цель – освободить приграничную зону от курдских военизированных формирований. Анкара считает террористами как силы СДС, так и курдские отряды народной самообороны (YPG), а также Рабочую партию Курдистана. Запад солидарен с позицией Турции только в оценке деятельности РПК. Организацию признают террористической США и ЕС.

24 марта Генштаб Турции заявил, что район Африн полностью очищен от боевиков РКК/YPG. Позднее Эрдоган пообещал, что турецкая армия продолжит путь на восток вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы освободить города и поселения от курдских военизированных формирований.