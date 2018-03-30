МИД РФ: Россия оставляет за собой право ответить ряду стран на высылку дипломатов

Россия оставляет за собой право ответить Черногории, Бельгии, Венгрии и Грузии в связи с их действиями из-за «дела Скрипаля». Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Сегодня российский МИД вызвал послов ряда стран, власти которых приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» для того, чтобы вручить им ноты протеста и объявить об ответных мерах в связи с тем, что названные государства в последний момент решили откликнуться на призыв Великобритании.

Ряд европейских государств, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД РФ предупредили, что эти недружественные поступки не останутся без ответа.