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18:23   30 Марта 2018
Весь мир
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МИД РФ обвиняет Америку в циничности к российским дипломатам

МИД РФ обвиняет Америку в циничности к российским дипломатам

Министерство иностранных дел России прокомментировало поведение США в отношении российских дипломатов, назвав его циничным, агрессивным и отвратительным.

МИД РФ опубликовало сообщение на официальном сайте ведомства, в котором говорится, что США разыграли комбинацию, в которой Вашингтон безосновательно решил выслать российских дипломатов, а американские спецслужбы воспользовались этим решением. МИД РФ пояснило, что спецслужбы США агрессивно отнеслись к сотрудникам РФ, которые и без того оказались в сложном положении. Ничего из этих понятных замыслов Америки не действует, но выглядит отвратительно. МИД РФ считает, что Вашингтон забыл об элементарных правилах приличия. Ведомство добавило, что все фиксируется, из чего и делают выводы.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #путин #политика #трамп #мид рф #весь мир
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