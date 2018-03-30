РФ объявила четырех дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что российская сторона объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов и румынского.

По информации МИД, им вручили ноты протеста и заявили, что Москва в ответ на необоснованные требования Кишинева и Бухареста выслать российских дипломатов объявила «persona nongrata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений Молдавии и Румынии в РФ.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявляло персонами нон грата трех дипломатов РФ, а Румынии — одного.