РФ объявила четырех дипломатов персонами нон грата
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что российская сторона объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов и румынского.
По информации МИД, им вручили ноты протеста и заявили, что Москва в ответ на необоснованные требования Кишинева и Бухареста выслать российских дипломатов объявила «persona nongrata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений Молдавии и Румынии в РФ.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявляло персонами нон грата трех дипломатов РФ, а Румынии — одного.
3⃣0⃣марта в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей». Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах ????????стороны pic.twitter.com/3YTv6flPTV— МИД России ???????? (@MID_RF) March 30, 2018