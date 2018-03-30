SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты Falcon 9 с десятью спутниками связи на борту
Это уже пятый успешный запуск ракеты Falcon 9.
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT на борту. Ракета стартовала с военной базы США Ванденберг, штат Калифорния.
Прямая трансляция велась на официальном сайте компании Space X.
SpaceX — частная американская компания компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Штаб-квартира предприятия расположена в городе Хортон.