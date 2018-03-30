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18:09   30 Марта 2018
Весь мир
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SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты Falcon 9 с десятью спутниками связи на борту

SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты Falcon 9 с десятью спутниками связи на борту

Это уже пятый успешный запуск ракеты Falcon 9.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT на борту. Ракета стартовала с военной базы США Ванденберг, штат Калифорния.

Прямая трансляция велась на официальном сайте компании Space X.

SpaceX —  частная американская компания компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Штаб-квартира предприятия расположена в городе Хортон.

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Автор: Юлия Стрелкова
#сша #falcon 9 #space x
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