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18:03   30 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Президента Украины Петра Порошенко можно вновь поздравить с победой над американскими «партнерами».

Можно сколько угодно говорить о его стропроцентной зависимости от США, но пока ему неплохо удается игнорировать их требования и действовать наперекор воли Госдепа. Сегодняшний случай — наглядный тому пример. Порошенко смог внести раздор в лагерь его ставленников и натравить одних на других.

И эти «другие» сегодня вогнали нож в спину бывших «партнеров» по антипорошенковской коалиции. Пока непонятно? Объясняю. Конфликт между президентом Порошенко и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко с одной стороны, и главой НАБУ Артемом Сытником и руководителем САПУ Назаром Холодницким с другой, вошел в острую фазу осенью 2017 года.

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Тогда Вашингтон поставил перед Киевом вопрос о необходимости создания на Украине подконтрольного Западу Антикоррупционного суда. Он должен был стать последним недостающим звеном для создания «независимой» (то есть полностью подконтрольной США) карающей украинских чиновников структуры. По задумке она имела бы право преследовать любого из них, включая и президента, что окончательно и бесповоротно должно было поставить Украину под тотальный контроль Вашингтона.

Именно чтобы содействовать достижению этой цели в сентябре 2017 года на Украину вернули Михаила Саакашвили, и именно ради этого несколько месяцев сидел перед Радой его «майдан». Порошенко без труда справился с этой проблемой, и уже в октябре 2017 года перешел в контрнаступление. Американцы не привыкли к такому обращению и буквально ошалели от подобной наглости, а потому спустили на Порошенко «всех своих собак». Именно тогда из недр НАБУ извлекли давно ожидавшие применения папки с коррупционными делами структур Порошенко и сына министра МВД Арсена Авакова.

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Тем самым Украине наглядно продемонстрировали, с какой целью создается новая «независимая» вертикаль власти. Не для борьбы с коррупцией, а для достижения политических целей. Американцы не учли главного. На Украине давно никого не удивишь коррупцией, и народу вот уже четвертый год наплевать на ее уровень и кто ею занимается. Они хотят одного: мира и стабильности. По этой причине «коррупционный» наезд на Порошенко и его окружение не принес результата.

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Между тем, СБУ и Генпрокуратура продолжали копать под американских «шестерок», посмевших играть против президента. Одним из главных направлений их работы было внесение раздора в тандем НАБУ-САПУ. Первая попытка была в ноябре-декабре 2017 года, но тогда американцы смогли убедить Холодницкого и Сытника не воевать друг с другом.

Их работа не пропала зря: сегодня глава НАБУ нанес сильнейший удар под дых недавнему «партнеру»: «Мы для себя решили, что больше с этим человеком работать не будем. Потому что собранные доказательства профессиональных предательств — это уже не только наши наблюдения, подозрения, умозаключения. Это сухой фактаж, полученный посредством технических средств, который подтверждает то, что нам было понятно и так».

Итак, Назара Холодницкого уже ничто не спасет. Его обложили со всех сторон и продали еще недавние союзники. Порошенко одержал очередную и очень важную для себя победу на внутреннем фронте и теперь наверняка попытается закрепить успех.

Мнение автора моет не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#сша #порошенко #украина
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