МИД Франции прокомментировал решение Макрона о поддержке курдов SDF

Президент Франции Эммануэль Макрон принял делегацию «Сирийских демократических сил» (SDF), после переговоров с которой заявил, что Франция намерена оказать поддержку боевикам. Турция расценила это как пособничество терроризму.

МИД Франции сообщило, что Париж не собирается проводить новую операцию на севере Сирии.

В сообщении ведомства говорится, что Франция участвует в совместной борьбе с террористическими группировками и не планирует новых операций в Сирии, помимо войны международной коалиции против ИГ(террористическая организация, официально запрещена в РФ — прим.ред.). Представители МИД отметили работу Франции, направленную на стабилизацию в освобожденных от ИГ участках на севере Сирии.

После встречи с делегацией SDF президент Макрон заявил, что Париж будет оказывать поддержку курдам в целях стабилизации страны на северо-восточном направлении. Также французский лидер выразил надежду на диалог Турции с курдами SDF при участии Франции, однако вице-премьер Турции Бекир Боздаг отверг такую возможность. Боздаг подчеркнул, что заявления Макрона говорят о возможном пособничестве Франции террористам.