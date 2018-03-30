ЧОП, охранявший «Зимнюю вишню», самоликвидировался — Росгвардия

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн сообщил, что лицензию на охранную деятельность у частного предприятия «Центр защиты» аннулировали.

По его словам, сотрудники этого частного охранного предприятия следили за порядком в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался, поэтому его лицензию на охранную деятельность аннулировали.

Александр Хинштейн отметил, что Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОП через суд. Поэтому, если бы «Центр защиты» не самоликвидировался, тогда у него все равно бы аннулировали лицензию.