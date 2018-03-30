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Умерла народная артистка России Наталья Попович

Умерла народная артистка России Наталья Попович

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17:43   30 Марта 2018
Россия
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Умерла народная артистка России Наталья Попович

Умерла народная артистка России Наталья Попович

Вдова основателя столичного театра «Новая опера» дирижера Евгения Колобова, главный хормейстер театра в 1991—2017 годы, народная артистка России Наталья Попович умерла на 74-м году жизни. Прощание пройдет 2 апреля с 11 до 13 часов в Зеркальном фойе театра.

Об этом сообщили в пресс-службе «Новой оперы». В сообщении говорится, что именно усилиям Натальи Попович театр обязан созданием своего хора. Она же была автором идеи ряда театрализованных представлений, среди самых популярных из них спектакли «Bravissimo!», «Viva Verdi!». Также она выступила инициатором постановки спектаклей «Золушка» Россини, «Джанни Скикки» Пуччини, «Искатели жемчуга» Бизе, «Князь Игорь» Бородина и многих других.

Попович и Колобов встретились в Свердловском академическом театре оперы и балета имени Луначарского. Затем они вместе работали в театрах Ленинграда и Москвы. После ухода Колобова из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Попович получила немало лестных предложений. В том числе ее звали работать в главный театр Москвы — Большой. Но она, как и муж, предпочла выбрать их общую мечту — создать свой театр.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #попович #новая опера
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