Глава МИД Украины: Высылка украинских дипломатов из России — нонсенс

30 марта, в пятницу МИД России вызвал глав посольств стран, которые успели выслать российских дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter заявил, что считает высылку украинских дипломатов из России нонсенсом.

Климкин не сомневается в причастности российской стороны к отравлению экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Он добавил, что Украина найдет способ позаботиться об интересах своих граждан в России.

Ранее сообщалось, что Украина выслала 13 сотрудников дипломатических представительств.