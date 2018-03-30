Пентагон: Американец из состава коалиции погиб при взрыве самодельного устройства

Пентагон сообщил, что один из двух погибших в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии был гражданином США. Национальность второго погибшего в военном ведомстве не уточнили.

Ранее агентство Associated Press передавало, что в Сирии в результате взрыва в четверг вечером погибли два военнослужащих и еще пятеро поручили ранения. Все они из состава международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в России).