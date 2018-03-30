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18:04   30 Марта 2018
Политика
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ФАС сокращает число проверок 

ФАС сокращает число проверок 

Федеральная антимонопольная служба России планирует сокращать проверки для компаний со средними рисками нарушения антимонопольного законодательства, для компаний с низким показателем риска проверки будут отменены, сообщает пресс-служба ФАС, ссылаясь на заместителя главы учреждения Андрея Цариковского. 

Царсковский сообщил о том, что ФАС должен сократить количество проверок, при этом сохранить порядок. План проверок на 2018 год учитывает критерии риска, которые установили власти РФ. Компании с низким показателем риска вовсе избегут прохождения проверок.

Данный подход проведения проверок антимонопольного контроля обсуждался во время проведения заседания экспертного совета при ФАС в сфере строительных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности.

Он подчеркнул, что ФАС РФ переориентирована на профилактику нарушений с момента внедрения института предупреждений и предостережений.

В ходе заседания был поднят вопрос национального плана развития конкуренции на период 2018-2020 годов.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #фас #весь мир
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