Цены на бензин резко не вырастут — Дворкович

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович уточнил, что могут быть небольшие колебания, но поводов для резкого увеличения цен на бензин нет.

По его словам, акцизы уже повышали, поэтому цены на бензин могут колебаться, но нет никаких причин для их резкого увеличения. В четверг, 29 марта, Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что председателю правления некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илье Морозу выдали предупреждение после его публичного заявления о росте цен на бензин.

Руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев отметил, что сейчас в стране нет предпосылок для роста цен на бензин, а заявляют о грядущем резком повышении лишь те, кто хотят заработать.