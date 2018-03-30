Российская Федерация высылает 13 дипломатических сотрудников Украины

Министерство иностранных дел России сообщает о высылке 13 украинских дипломатов с территории страны.

Россия приняла решение об ответных мерах для стран, которые высылают российских дипломатов и закрывают дипломатические ведомства страны в связи с «делом Скрипаля». Кремль отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.

В понедельник, 26 марта, Евросоюз и ряд других стран коллективно заявили о высылке российских дипломатических сотрудников из-за «дела Скрипаля».