Судить о том, кто «котик» можно, когда у Киева закончится газ — Пушков в ответ «Нафтогазу»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение украинского «Нафтогаза», позволившего себе назвать «Газпром» «котиками». Он написал в Twitter, что судить о том, кто «котик», можно будет после того, как у Киева закончится газ.

На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 30, 2018

Ранее на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook появилось сообщение, где было заявлено, что «Газпром» может сколько угодно долго делать вид, что решение Стокгольмского арбитража «еще не факт, но правила есть правила». Там же про «Газпром» написали: «Вот котики наши». Так компания прокомментировала сообщение «Газпрома» о том, что компания отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов по судебному решению, принятому в арбитраже.