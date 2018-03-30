«Газпром» опротестовал решение Стокгольма по спору с «Нафтогазом»

Российская газовая компания подала жалобу в апелляционный суд округа Свеа в Швеции, заявив, что Стокгольмский арбитраж допустил некоторые «процессуальные нарушения».

Спор «Газпрома» и украинского »Нафтогаза» связан с контрактом на транзит, который компании заключили восемь лет назад. Стокгольм признал, что российская компания не доплатила Киеву 4,63 миллиарда долларов за транзит. С учетом остальных пунктов «Газпром» обязали выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов. Кроме того, арбитраж обязал Москву оплачивать транзит через Украину до окончания действия контракта в 2019 году.