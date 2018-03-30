Президент МОК встретился с министром спорта КНДР в Пхеньяне

Томас Бах посетил в Пхеньяне «Стадион Первого мая» и другие спортивные объекты.

В пятницу, 30 марта Министр физической культуры и спорта Северной Кореи Иль Гук Ким и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели встречу в рамках визита делегации МОК в Пхеньян.

Ранее Томас Бах заявил, что будет всячески содействовать намерению сборной КНДР принять участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. На Игры 2018 года в Пхёнчхане МОК выделил для сборной Северной Кореи дополнительные квоты.