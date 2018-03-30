Банк России назначил нового директора департамента финансовой стабильности

Возглавит ведомство Елизавета Данилова, уточняется в сообщении, которое размещено на сайте регулятора.

Ранее Данилова занимала должность замдиректора департамента. А с декабря 2016 года, когда прежний глава департамента Сергей Моисеев стал советником первого зампреда ЦБ, Елизавета исполняла обязанности директора.

Департамент финансовой стабильности начал работу в 2011 году. Он занимается системными рисками банковской системы.