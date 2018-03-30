Ребенок погиб из-за неизвестного вещества в найденной на улице бутылке

Мальчик погиб, выпив неизвестное вещество в бутылке из-под лимонада, которую нашел на улице в Подольске.

Региональный главк СК РФ сообщает, что скончавшемуся мальчику было 11 лет. Ребенок отравился неизвестным веществом, которой было в найденной на улице бутылке из-под лимонада.

Мальчик гулял с братом на детской площадке, там он и нашел бутылку из-под лимонада с неизвестным веществом. Мальчик выпил жидкость и предложил брату, но младший отказался.

Вернувшись домой, ребенку стало плохо, появились признаки отравления. Утром следующего дня медики забрали его в больницу, где мальчик в скором времени скончался.

В сообщении СК РФ говорится, была проведена экспертиза, которая показала, что мальчик умер от отравления неизвестным веществом. Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка в Подольской области.