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16:56   30 Марта 2018
Россия
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Ребенок погиб из-за неизвестного вещества в найденной на улице бутылке

Ребенок погиб из-за неизвестного вещества в найденной на улице бутылке

Мальчик погиб, выпив неизвестное вещество в бутылке из-под лимонада, которую нашел на улице в Подольске.

Региональный главк СК РФ сообщает, что скончавшемуся мальчику было 11 лет. Ребенок отравился неизвестным веществом, которой было в найденной  на улице бутылке из-под лимонада.

Мальчик гулял с братом на детской площадке, там он и нашел бутылку из-под лимонада с неизвестным веществом. Мальчик выпил жидкость и предложил брату, но младший отказался.

Вернувшись домой, ребенку стало плохо, появились признаки отравления. Утром следующего дня медики забрали его в больницу, где мальчик в скором времени скончался.

В сообщении СК РФ говорится, была проведена экспертиза, которая показала, что мальчик умер от отравления неизвестным веществом. Сейчас проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка в Подольской области.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #отравление #общество #подольск #умер ребенок #неизвестное вещество
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