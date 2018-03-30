Минстрой предложил проверять пожарную безопасность домов каждые пять лет

Министерство строительства РФ намерено усилить проверку зданий на соответствие стандартам пожарной безопасности и проводить инспекции жилых домов каждые пять лет, сообщает глава ведомства Михаил Мень.

На встрече с журналистами Мень рассказал, что министерство уже подготовило ряд поправок для жилищного комплекса.

Министр также отметил важность регулярных и тщательных проверок зданий на соответствие нормам пожарной безопасности. По его словам, сейчас Минстрой планирует выступить с данной законодательной инициативой.

Проверки жилых домов будут проводиться за счет региональных операторов ремонта. В новых зданиях за системностью проверок будут следить застройщики.