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16:48   30 Марта 2018
Россия
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Минстрой предложил проверять пожарную безопасность домов каждые пять лет

Минстрой предложил проверять пожарную безопасность домов каждые пять лет

Министерство строительства РФ намерено усилить проверку зданий на соответствие стандартам пожарной безопасности и проводить инспекции жилых домов каждые пять лет, сообщает глава ведомства Михаил Мень.

На встрече с журналистами Мень рассказал, что министерство уже подготовило ряд поправок для жилищного комплекса.

Министр также отметил важность регулярных и тщательных проверок зданий на соответствие нормам пожарной безопасности. По его словам, сейчас Минстрой планирует выступить с данной законодательной инициативой. 

Проверки жилых домов будут проводиться за счет региональных операторов ремонта. В новых зданиях за системностью проверок будут следить застройщики.

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Автор: Юлия Стрелкова
#минстрой #мень #пожарная безопасность
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