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16:35   30 Марта 2018
Россия
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Власти стран Балтии превратились в дворняжек, прислуживающих США — Кадыров о санкциях против РФ

Власти стран Балтии превратились в дворняжек, прислуживающих США — Кадыров о санкциях против РФ

Власти Эстонии, Латвии и других государств, вводящих санкции против России, давно превратились в жалких дворняжек, прислужников Соединенных Штатов. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он написал, что власти США уже давно внесли его в список россиян, которым запрещен въезд на их территорию, хотя он «никогда там не был и не планировал там побывать». Также они заблокировали все его «несуществующие счета».

«И вот теперь и власти Эстонии подтявкивают, хотя и с запозданием, американским хозяевам, введя запрет въезда в страну 49 гражданам РФ, среди которых и я», — написал глава Чечни.

По его словам, «лживое угодничество опаснее и страшнее открытой ненависти». Таким странам, которые ведут себя «как шавки», пытаясь получить «заветную кость», считает Кадыров, нельзя доверять. По его мнению, они готовы приспосабливаться к любому «господину, потому что «привыкли быть внизу».

«Такой хозяин как США сегодня может дать эту кость, а завтра дать пинка, и будут дворняжки бежать и визжать, поджав хвосты». — добавил чеченский лидер.

В заключение он написал, что мир уже давно не является однополярным. По его словам, Россия стоит на защите справедливости, а защита миропорядка — дело не из легких.

«Но именно тем и познается величие страны и народа, чтобы не пресмыкаться и жить по совести», — так прокомментировал новость о внесение себя и других россиян в персоны нон грата Кадыров.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #эстония #санкции #кадыров #политика
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