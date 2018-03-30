Великобритания не сообщит данные о штате своих дипучреждений в РФ
Британский дипломатический источник сообщил, что стандартная практика Лондона — не разглашать количество сотрудников дипмиссий из соображений безопасности.
По его словам, Великобритания не сообщит данные о штате своих дипучреждений в РФ, передает «Интерфакс». В пятницу, 30 марта, Министерство иностранных дел РФ предписало Лондону в течение одного месяца привести численность сотрудников британских дипломатических учреждений в России к паритету со штатом в российских дипучреждениях в Британии.
Посол Великобритании в России Л.Бристоу вызван в МИД и проинформирован о необходимости сократить персонал и привести количество работников @ukinrussia и ????????генконсульств в соответствие с числом сотрудников ????????дипмисий в Великобританииhttps://t.co/tuUi79Dun1 pic.twitter.com/soziwUG9qY— МИД России ???????? (@MID_RF) March 30, 2018