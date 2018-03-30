Британский дипломатический источник сообщил, что стандартная практика Лондона — не разглашать количество сотрудников дипмиссий из соображений безопасности.

По его словам, Великобритания не сообщит данные о штате своих дипучреждений в РФ, передает «Интерфакс». В пятницу, 30 марта, Министерство иностранных дел РФ предписало Лондону в течение одного месяца привести численность сотрудников британских дипломатических учреждений в России к паритету со штатом в российских дипучреждениях в Британии.