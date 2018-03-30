Россия высылает шведского дипломата и трех сотрудников Чехии

Россия приняла решение о высылке одного шведского дипломата и трех дипломатических сотрудников Чехии.

МИД Швеции прокомментировал ответные меры, как данность, о которой все знали и ждали. В пресс-службе шведского ведомства выразили сожаления, но подчеркнули, что именно этого руководство страны и ожидало.

Накануне МИД Чехии сообщил, что РФ приняла решение выслать трех чешских дипломатов из страны.

Накануне, 26 марта, страны ЕС и союзники Британии в знак солидарности позиции королевства об инциденте в Солсбери коллективно объявили о высылке российских дипломатов.

Великобритания обвиняет Россию в отравлении бывшего полковника Скрипаля, который работал на разведку королевства, и его дочери Юлии. Москва отрицает причастность к происшествию. На предложения диалога и сотрудничества в расследовании Британия отвечает бойкотом.