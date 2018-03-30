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Умерла народная артистка России Наталья Попович

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Глава МИД Украины: Высылка украинских дипломатов из России — нонсенс

Глава МИД Украины: Высылка украинских дипломатов из России — нонсенс

 «Газпром» опротестовал решение Стокгольма по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» опротестовал решение Стокгольма по спору с «Нафтогазом»
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16:38   30 Марта 2018
Весь мир
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Россия высылает шведского дипломата и трех сотрудников Чехии

Россия высылает шведского дипломата и трех сотрудников Чехии

Россия приняла решение о высылке одного шведского дипломата и трех дипломатических сотрудников Чехии.

МИД Швеции прокомментировал ответные меры, как данность, о которой все знали и ждали. В пресс-службе шведского ведомства выразили сожаления, но подчеркнули, что именно этого руководство страны и ожидало. 

Накануне МИД Чехии сообщил, что РФ приняла решение выслать трех чешских дипломатов из страны.

Накануне, 26 марта, страны ЕС и союзники Британии в знак солидарности позиции королевства об инциденте в Солсбери коллективно объявили о высылке российских дипломатов.

Великобритания обвиняет Россию в отравлении бывшего полковника Скрипаля, который работал на разведку королевства, и его дочери Юлии. Москва отрицает причастность к происшествию. На предложения диалога и сотрудничества в расследовании Британия отвечает бойкотом. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #чехия #швеция #весь мир #скрипаль
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