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Умерла народная артистка России Наталья Попович

Умерла народная артистка России Наталья Попович

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Глава МИД Украины: Высылка украинских дипломатов из России — нонсенс

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 «Газпром» опротестовал решение Стокгольма по спору с «Нафтогазом»

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16:17   30 Марта 2018
Россия
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Полтавченко обяжут докладывать о качестве социальных услуг

Полтавченко обяжут докладывать о качестве социальных услуг

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко могут обязать отчитываться о качестве социальных услуг.

Полтавченко должен будет подовать отчет каждый год перед Законодательным собранием. Законопроект был одобрен во время заседания комитета по законодательству городского парламента.

В проекте говорится, что отчет должен предусматривать независимую оценку региональных услуг ведомств культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания. Помимо отчета глава города должен сразу же предлагать действия по улучшению качества услуг и решения проблемных вопросов. 

Депутаты будут также выступать со своими рекомендациями по докладу. Если законопроект пройдет утверждение, то данные статистики и доклада будут ежегодно обнародовать на официальном сайте Смольного.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #петербург #политика #полтавченко
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