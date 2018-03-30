Полтавченко обяжут докладывать о качестве социальных услуг

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко могут обязать отчитываться о качестве социальных услуг.

Полтавченко должен будет подовать отчет каждый год перед Законодательным собранием. Законопроект был одобрен во время заседания комитета по законодательству городского парламента.

В проекте говорится, что отчет должен предусматривать независимую оценку региональных услуг ведомств культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания. Помимо отчета глава города должен сразу же предлагать действия по улучшению качества услуг и решения проблемных вопросов.

Депутаты будут также выступать со своими рекомендациями по докладу. Если законопроект пройдет утверждение, то данные статистики и доклада будут ежегодно обнародовать на официальном сайте Смольного.