Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что экономические потери украинского государства от запуска проекта «Северный поток — 2» составят около трех миллиардов долларов.

По его словам, речь идет о больших деньгах, а три миллиарда долларов — примерно 3% ВВП. Киев должен настойчиво отстаивать интересы страны, подчеркнул Витренко, особенно экономические. Если не будет транзита газа, тогда повысятся военные риски для Украины.

Витренко добавил, что Киев пытается сохранить транзит газа и предпримет определенные шаги, снижающие «риск строительства «Северного потока — 2». Украина ждет решения Европейского союза, которое могло бы повлиять на создание российской газотранспортной системы.