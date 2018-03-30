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«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

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16:07   30 Марта 2018
Россия
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«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

Чиновник оказался одним из немногих представителей региональных властей, кто не побоялся народного гнева.

После трагического пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» последовали кадровые решения. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев отправил в отставку своего заместителя Алексея Зеленина и руководителя департамента внутренней политики Нину Лопатину. Освободившиеся посты заняли другие люди, сообщала в минувшую среду пресс-служба главы региона.

Сыпались шишки и на вице-губернатора Сергея Цивилева. Кемеровчане возмутились, когда чиновник обвинил потерявшего семью на пожаре Игоря Вострикова в попытке «попиариться» на горе. Вдовец обрушился на Цивилева с гневной тирадой, перечислив погибших членов семьи – двух сыновей, дочь, сестру и жену.

«Попиариться сюда пришел, да?», - возмущался Востриков.

Цивилев, очевидно, осознав, кто перед ним, стал извиняться.

«Я понимаю, что одними словами не донести ту боль и те переживания, которые мы испытываем», - продолжил он.

«Вы даете согласие на то, что вы виноваты?», - раздалось из толпы.

«Я говорю о том, что это общая трагедия. И все виновные будут наказаны. Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми», - сказал Цивилев и опустился на колени.

Присутствующие встретили поступок чиновника аплодисментами.

Новосибирский политолог, аналитик издания «Тайга.инфо» Алексей Мазур в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказал, что Цивилев шесть часов говорил с людьми на столичной площади.

«Я не разделяю общее мнение по поводу Цивилева. Он разговаривал с митингующими, взаимодействовал с ними, формировал инспекции по моргам, обеспечивал звуковую аппаратуру. И он проникся настроением людей. Вел себя не совсем характерно для наших чиновников. Человечно», - объясняет собеседник «ПС».

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

По мнению политолога, слова чиновника в адрес Вострикова были ошибкой, но в целом Цивилев поступил по-человечески.

«Есть мнение во властной элите, что некие силы пытаются пиариться на трагедии. И Цивилев выплеснул это мнение из себя. Но я почти не знаю у нас чиновников, которые готовы выйти на площадь и говорить с разгневанным народом, а тем более извиняться. С точки зрения простых граждан, Цивилев вел себя как человек», - поделился мнением Мазур.

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Автор: Григорий Рощин
#пожар #кемерово #чиновники #кузбасс #цивилев #востриков
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