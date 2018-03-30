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«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

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 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

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 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

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Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
16:04   30 Марта 2018
Весь мир
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Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

Главе дипмиссии Ирландии в России Адриану МакДейду вручат ноту протеста и объявят ответные меры России на высылку Дублином российского дипломата.

Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Ирландия в знак солидарности с Великобританией в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслала из страны одного российского дипломата. Россию пытаются обвинить в покушении на Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон уверяет, что отравляющее вещество разработали в СССР.

Москва причастность к нападению отрицает. Более того, российские власти заявили, что ни в России, ни в СССР не разрабатывалось вещества, о котором говорят британцы.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #новости #весь мир #ирландия #скрипаль
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