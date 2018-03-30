Эксперты отмечают рост интереса российского бизнеса к ЮАР

Государственное агентство по формированию национального бренда Южной Африки и управлению его репутацией BrandSA сообщило о росте положительных настроений по отношению к Южной Африке среди российских инвесторов. Об этом свидетельствуют результаты анализа восприятия страны, проводимых компанией ISPOS в 2016-2017 годах.

В исследовании приняли участие 50 топ-менеджеров крупного российского бизнеса, имеющие возможность принятия решения. Согласно полученным результатам, в 2017 году число потенциальных инвесторов, которые рассматривают возможность начать бизнес в ЮАР, выросло на 8% — 76% опрошенных против с 68% годом ранее. Также отмечается, что число инвесторов, уже инвестировавших в бизнес в стране, составило 10%, в то время как в 2016 году таких компаний среди респондентов не было вообще.

Руководитель исследовательского отдела BrandSA Петрус Де Кок отметил, что Россия остается важнейшим торговым партнером ЮАР благодаря партнерству в рамках БРИКС. Он заявил, что полученные результаты исследования очень важны для Южно-Африканской Республики, поскольку еще раз подчеркивают возможность и потенциал для углубления торговых отношений между странами.

Исследование также позволило выяснить, что число российских компаний, не рассматривающих ЮАР в качестве делового партнера, стало меньше — сократилось до 8%. IPSOS также оценил уровень доверия инвесторов к стране. Респондентов попросили оценить правдивость некоторых утверждений. Получилось, что 78% опрошенных крупных российских бизнесменов отзываются о стране позитивно, при этом 44% рекомендуют в качестве страны для инвестирования.

Среди отраслей, с которыми наиболее ассоциируется ЮАР в сознаини российских инвесторов, горнодобывающая промышленность (86%), сельское хозяйство (36%) и производство (32%). Из наиболее благоприятных факторов для бизнеса инвесторы называют доступную рабочую силу (26%) и географическое положение и климатические условия (24%). Наибольшее беспокойство вызывает политика — политические факторы как основной негатив отметили 36% инвесторов.

ЮАР — ведущий партнер России по Субсахарской Африке. Товарооборот между странами и ЮАР в прошедшем году составил 834 миллиона долларов. Совместные проекты российского и африканского бизнеса более всего затрагивают сферу добычи природных ресурсов. В ЮАР работают представительства ряда крупных российских компаний, такие, как ГК «Ренова» (производство марганцевой руды), «Северсталь», «Русатом Оверсиз».

Благодаря санкциям, которые Россия ввела на импорт продуктов из ЕС, США и ряда других стран, у африканских компаний появилась уникальная возможность для увеличения товарооборота с Россией. Южная Африка известна во всем мире как производитель и экспортер субтропических, цитрусовых и плодовых фруктов.

ЮАР является крупнейшим хабом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на всем континенте. Рост ПИИ в проекты вырос с 2015 года более, чем на 6%, что позволило стране сохранить лидирующую позицию на территории всей Африки но данному показателю — число проектов в секторе потребительских товаров и услуг выросло более чем в двое.

Южная Африка — одна из наиболее привлекательных площадок для запуска нового бизнеса на материке. Для привлечения инвесторов в стране создана организация InvestSA — это «службой одного окна», помогающая компаниям в одном месте, быстро решать все вопросы, связанные с законодательством, регистрацией, получением необходимых разрешений, лицензий. Делает ЮАР привлекательным для инвестирования и тот факт, что по данным Всемирного Банка в 2017 году страна заняла первое место среди африканских стран по уровню защиты инвестиций и миноритарных акционеров.

Департамент промышленности и торговли ЮАР в последние годы активно привлекал южноафриканские компании для участия в инвестиционном road show в России. Например, в 2017 году эти компании представили свою продукцию более чем 28 тысячам посетителей из 78 регионов России, а также из 89 стран.