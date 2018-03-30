МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

Представитель МИД Британии рассказала, что королевство сожалеет по поводу новых ответных мер России.

Представитель МИД Великобритании подчеркнула, что «в свете прежнего поведения» правительство страны ожидало подобной реакции от Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Накануне МИД РФ напомнил Великобритании о том, что королевство обязано за месяц сократить свои дипломатические ведомства в России до числа российских сотрудников в Британии.

Отношения между Россией и Соединенным королевством испортились из-за происшествия с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери. Тереза Мэй обвинила Россию в инциденте, однако Кремль свою причастность отрицает. На все попытки диалога и предложения о помощи в расследовании Британия ответила отказом.