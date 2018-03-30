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 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
16:00   30 Марта 2018
Весь мир
43

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

Представитель МИД Британии рассказала, что королевство сожалеет по поводу новых ответных мер России.

Представитель МИД Великобритании подчеркнула, что «в свете прежнего поведения» правительство страны ожидало подобной реакции от Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Накануне МИД РФ напомнил Великобритании о том, что королевство обязано за месяц сократить свои дипломатические ведомства в России до числа российских сотрудников в Британии.

Отношения между Россией и Соединенным королевством испортились из-за происшествия с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери. Тереза Мэй обвинила Россию в инциденте, однако Кремль свою причастность отрицает. На все попытки диалога и предложения о помощи в расследовании Британия ответила отказом.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #британия #политика #скандал #отравление #весь мир #скрипаль
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