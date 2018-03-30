Мы в соц.сетях:
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
15:49   30 Марта 2018
Весь мир
44

Москва вышлет одного латвийского и трех литовских дипломатов

Москва вышлет одного латвийского и трех литовских дипломатов

Они покинут Россию до конца следующей недели.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис и представитель литовского МИД Раса Якилайтене подтвердили в пятницу, 30 марта, что Москва решила выдворить их дипломатов из страны. Дипмиссия Латвии в РФ сократится на одного сотрудника, а литовская - на трех.

Кроме того, Российскую Федерацию покинет военный атташе Эстонии, полковник Тоомас Педа.

Так Россия ответила на высылку российских дипломатов из стран Европы в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила в покушении на Скрипаля Россию и выслала из страны 23 российских дипломатов. Несколько стран поступили аналогичным образом в знак солидарности с Лондоном.

Россия не признает причастность к нападению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #эстония #латвия #дипломаты #британия #политика #литва #новости #весь мир #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса
Чиновник оказался одним из немногих представителей региональных властей, кто не побоялся народного гнева.
16:07   30 Марта 2018
41
А люди работают Россия

А люди работают

15:16   30 Марта 2018
4260
Казнить, нельзя помиловать. Эксперт поддержал идею наказывать за фейки Россия

Казнить, нельзя помиловать. Эксперт поддержал идею наказывать за фейки

14:21   30 Марта 2018
65
Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального Россия

Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального

14:15   30 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
А люди работают

А люди работают

 На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

 Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ