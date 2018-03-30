Москва вышлет одного латвийского и трех литовских дипломатов

Они покинут Россию до конца следующей недели.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис и представитель литовского МИД Раса Якилайтене подтвердили в пятницу, 30 марта, что Москва решила выдворить их дипломатов из страны. Дипмиссия Латвии в РФ сократится на одного сотрудника, а литовская - на трех.

Кроме того, Российскую Федерацию покинет военный атташе Эстонии, полковник Тоомас Педа.

Так Россия ответила на высылку российских дипломатов из стран Европы в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который 4 марта попал в реанимацию из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила в покушении на Скрипаля Россию и выслала из страны 23 российских дипломатов. Несколько стран поступили аналогичным образом в знак солидарности с Лондоном.

Россия не признает причастность к нападению.