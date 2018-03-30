Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ состояние внешней политики в рамках ситуации с высылкой российских послов. По словам Пескова, президент обменялся мнениями о дальнейших действиях с членами Совбеза, в том числе речь зашла о зеркальных мерах в отношении тех государств, которые выдворили российских дипломатов.
Песков отметил, что также на встрече поднимались вопросы, касающиеся социально-экономической повестки дня внутри страны.