Мусорный полигон в Электростали могут рекультивировать раньше срока

Мэр Электростали Владимир Пекарев отметил, что подрядчики работают качественно и могут рекультивировать мусорный полигон раньше срока.

По его словам, рекультивацию закрытого полигона «Электросталь» планируют завершить до 31 октября 2018 года. Однако его могут сдать раньше срока. Глава городского округа Владимир Пекарев рассказал телеканалу «360», что сейчас мусорный полигон не беспокоит местных жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что раньше люди часто жаловались на полигон ТБО «Электросталь» , а сейчас там можно находиться и не испытывать дискомфорта.