Россия высылает семь европейских дипломатов

В среду, 30 марта МИД России принял решение об ответных мерах для ряда европейских государств, выславших российских дипломатов.

Российская сторона вышлет одного финского, двух итальянских и четырех польских сотрудников дипломатических представительств.

Ранее ряд западных государств принял решение о массовой высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Великобритания объявила о причастности России к данному инциденту и инициировала высылку российских дипломатических работников из страны. Ее примеру последовали и другие государства.