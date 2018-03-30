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«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
15:37   30 Марта 2018
Весь мир
35

Посол РФ в США назвал политическую атмосферу в Вашингтоне токсичной

Посол РФ в США назвал политическую атмосферу в Вашингтоне токсичной

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне сейчас «токсичная атмосфера». По его словам, такой плохой формы отношений двух стран не было давно, поскольку сейчас между ними присутствует серьезное недоверие. 

Антонов отметил, что сегодня Россия виновата «даже за плохую погоду». Он призвал страны перестать обвинять друг друга и начать диалог о тех проблемах, решение которых сейчас очень необходимо. 

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 60 российский дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». Москва объявила о зеркальных мерах 29 марта. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #политика
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