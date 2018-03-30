Посол РФ в США назвал политическую атмосферу в Вашингтоне токсичной

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне сейчас «токсичная атмосфера». По его словам, такой плохой формы отношений двух стран не было давно, поскольку сейчас между ними присутствует серьезное недоверие.

Антонов отметил, что сегодня Россия виновата «даже за плохую погоду». Он призвал страны перестать обвинять друг друга и начать диалог о тех проблемах, решение которых сейчас очень необходимо.

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 60 российский дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». Москва объявила о зеркальных мерах 29 марта.