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15:39   30 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Глава Белоруссии Лукашенко хочет личной встречи с Путиным, чтобы обсудить вопрос поставок белорусской продукции в РФ.

Лукашенко заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Путиным после его переизбрания для обсуждения ситуации с поставками продуктов в Россию. Белорусский лидер советует искать другие рынки.

Он сообщил, что Россия не понимает и не пытается понять белорусскую сторону и выступил с предложением личной встречи для того, чтобы решить вопрос окончательно. По его словам, пришло время определяться.

Он упомянул о том, что накануне на территорию РФ поступила поставка сухого молока из Новой Зеландии. Он обвинил российское правительство в «откатах» за экспорт данной продукции. Также глава Белоруссии выразил сомнения в качестве продукта, но добавил, что это проблема РФ.

«Чем народ кормят? Но это их проблема», — возмутился Лукашенко

Политик убежден, что белорусские интересы никак не противоречат интересам России. Белорусский президент заверил, что белорусские продукты качественные, плохого на российский рынок не отправляют.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #экспорт #весь мир #лукашенко #белорусския
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