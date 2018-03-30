Москва готова сотрудничать с Лондоном по делу Скрипаля - МИД

Речь идет и о международно-правовых форматах, и о двусторонней основе, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В пятницу, 30 марта, российский МИД посетил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Российские дипломаты передали ему, что Москва готова для установления истины и нахождения людей, которые причастны к нападению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, ответственно и предметно взаимодействовать в британской стороной.