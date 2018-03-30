Володин: Западным партнерам следует отказаться от агрессивной риторики в адрес России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия всегда была открыта для диалога, а Западу необходимо перестать необоснованно обвинять ее. Также Володин посоветовал избавиться от «агрессивной риторики в адрес России».

Напомним, 4 марта в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Москву в причастности к их отравлению. Россия все категорически отрицает. В связи с этим несколько стран заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва прорабатывает ответные меры в отношении Запада.