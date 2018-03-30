Воробьев: 790 жителей Волоколамского района попросили путевки в санаторий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что область найдет деньги, и путевки выдадут всем желающим.

По его словам, 790 жителей Волоколамского района попросили путевки в санаторий. Министр соцразвития региона Ирина Фаевская отмечала, что для этих целей выбрали лучшие оздоровительные центры, которые расположены в экологически чистых районах. Для детей также организуют школьные занятия, чтобы они не пропустили учебную программу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал телеканалу «360», что первые 11 детей уже отправились на отдых в среду, 28 марта. Программу выдачи путевок продолжат и предоставят столько мест в санаториях, сколько нужно.