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 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

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 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
15:12   30 Марта 2018
Россия
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Воробьев: 790 жителей Волоколамского района попросили путевки в санаторий

Воробьев: 790 жителей Волоколамского района попросили путевки в санаторий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что область найдет деньги, и путевки выдадут всем желающим.

По его словам, 790 жителей Волоколамского района попросили путевки в санаторий. Министр соцразвития региона Ирина Фаевская отмечала, что для этих целей выбрали лучшие оздоровительные центры, которые расположены в экологически чистых районах. Для детей также организуют школьные занятия, чтобы они не пропустили учебную программу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал телеканалу «360», что первые 11 детей уже отправились на отдых в среду, 28 марта. Программу выдачи путевок продолжат и предоставят столько мест в санаториях, сколько нужно.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #воробьев #подмосковье #санаторий
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