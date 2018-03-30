Обманутые дольщики Подмосковья в 2018 году получат ключи от четырех тыс квартир

Квартиры расположены в разных частях области, в том числе в Балашихе, Одинцовском и Раменском районах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Об этом он заявил в эфире телеканала «360».

Воробьев уточнил, что проблемы дольщиков отдельно решает замминистра строительства области. Ни один дольщик не останется в беде. В этом году выдадут ключи еще от четырех тысяч квартир. Люди будут ежемесячно получать комплекты.

Кроме того, подчеркнул губернатор, все квартиры находятся на контроле правительства Подмосковья.