Обманутые дольщики Подмосковья в 2018 году получат ключи от четырех тыс квартир
Квартиры расположены в разных частях области, в том числе в Балашихе, Одинцовском и Раменском районах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Об этом он заявил в эфире телеканала «360».
Воробьев уточнил, что проблемы дольщиков отдельно решает замминистра строительства области. Ни один дольщик не останется в беде. В этом году выдадут ключи еще от четырех тысяч квартир. Люди будут ежемесячно получать комплекты.
Кроме того, подчеркнул губернатор, все квартиры находятся на контроле правительства Подмосковья.