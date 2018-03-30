Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» сплотил не только сопереживающих чужому горю людей. Выяснилось, что существуют десятки оппозиционных деятелей, желающих увеличить политический капитал за счет трагедии.

В сети активно распространялись слухи о сотнях жертв, терактах и молчании властей.

27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг, чтобы закономерно потребовать от глав региона отставок должностных лиц, виновных в произошедшем. Руководители Кемеровской области тут же предприняли ряд мер по ликвидации последствий пожара, а Владимир Путин поручил Следственному комитету провести тщательное расследование и наказать виновных в трагедии.

Ожидаемо, оппозиция не удовлетворилась действиями властей и продолжила сеять панику среди населения. Политический блогер Алексей Навальный назвал общенациональный день скорби «нелепым трауром», Ксения Собчак обвинила губернатора в неспособности скорбеть вместе с народом. Дальше всех пошел Павел Грудинин: ложные данные о 400 погибших в Кемерово распространялись через его официальные группы в социальных сетях.

Несмотря на сотни информационных «вбросов», гражданам России, тем не менее, удалось не поддаться панике: Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю свою семью, поблагодарил замгубернатора Кемеровской области Сергея Цивилева за оперативную и четкую работу. Также Востриков рассказал об оппозиционерах, «подогревавших» толпу на стихийном митинге в Кемерове.

Реакция оппозиционных лидеров на трагедию в Кемерове напоминает ситуацию в Волоколамске. Пока главы региона ведут активную работу по ликвидации мусорного полигона со значительным опережением графика, оппозиция призывает людей к бессмысленным протестам. Безусловно, кризис с мусорными свалками в Московской области подорвал доверие жителей к властям. Однако должностные лица делают все, чтобы решить проблему эффективно и в максимально короткие сроки.

К сожалению, даже на такой ответственной и тяжелой работе как государственная служба, немаловажную роль играет человеческий фактор. Люди склонны ошибаться, но они способны признавать и ликвидировать последствия неудачных решений. Не допускает промахов только тот, кто не работает. Именно поэтому оппозиция в России всегда права.