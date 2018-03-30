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 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
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 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
14:59   30 Марта 2018
Россия
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Володин: Западным партнерам следует отказаться от агрессивной риторики

Володин: Западным партнерам следует отказаться от агрессивной риторики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал западных политиков отказаться от агрессивной риторики в виде необоснованных обвинений в ее адрес. Слова депутата приводятся на сайте нижней палаты парламента. Он также добавил, что вместе с тем Россия готова к диалогу и конструктивному взаимодействию.

4 марта в британском Солсбери были обнаружены в тяжелом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон утверждает, что они были отравлены веществом А234, к чему причастно российское государство. Российская сторона категорически отрицает свою причастность.

Эти обвинения стали поводом для высылки российских дипломатов сначала из Великобритании, затем из США. Следом целый ряд европейских стран, «проявил солидарность», высылая в разном количестве сотрудников российских диппредставительств. Москва ответила зеркальными мерами.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #володин #политика #запад #скрипаль
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