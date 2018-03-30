Воробьев: Подмосковным властям предстоит восстановить доверие жителей после кризиса со свалками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что местным властям теперь предстоит восстановить доверие жителей Подмосковья, которое было подорвано проблемой свалок. Воробьев добавил, что данный кризис необходимо устранить как можно быстрее.

Об этом сообщает «360». Воробьев вспомнил об опыте Японии. На данный момент там реализуется программа по разделению мусора и работает больше двух десятков мусоросжигательных заводов. Губернатор заявил, что этот опыт необходимо воплотить в Московской области.

«Сейчас мы находимся на пороге, чтобы начать строительство таких ультрасовременных заводов», — заметил он.

По словам Воробьева, практика раздельного сбора мусора необходима всей стране. Когда она будет внедрена, будет обеспечено безопасное сжигание отходов.