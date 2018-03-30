Мы в соц.сетях:
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
15:09   30 Марта 2018
Весь мир
40

Глава МИД Китайской Народной Республики нанесет визит в Россию

Глава МИД Китайской Народной Республики нанесет визит в Россию

Спецпредставитель Председателя КНР, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И нанесет рабочий визит в  Россию. Также стало известно о встрече Ван И с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На официальном канале МИД РФ в Telegram появилось сообщение, что в период с четвертого по пятое апреля состоится рабочий визит представителя КНР в РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с Ван И, на которых будут обсуждаться российско-китайские отношения.

В сообщении указано, что переговоры министров будут проведены пятого апреля. Стороны обменяются взглядами о настоящем состоянии отношений между странами, а также обсудят будущие возможности развития и укрепления двусторонних отношений.

Также министры обсудят международные и региональные вопросы, с целью углубления и взаимодействие на политической арене.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #кнр #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия
«Цивилев поступил по-человечески». Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса
Чиновник оказался одним из немногих представителей региональных властей, кто не побоялся народного гнева.
16:07   30 Марта 2018
41
А люди работают Россия

А люди работают

15:16   30 Марта 2018
4260
Казнить, нельзя помиловать. Эксперт поддержал идею наказывать за фейки Россия

Казнить, нельзя помиловать. Эксперт поддержал идею наказывать за фейки

14:21   30 Марта 2018
65
Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального Россия

Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального

14:15   30 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
А люди работают

А люди работают

 На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

 Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ