Глава МИД Китайской Народной Республики нанесет визит в Россию

Спецпредставитель Председателя КНР, Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И нанесет рабочий визит в Россию. Также стало известно о встрече Ван И с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На официальном канале МИД РФ в Telegram появилось сообщение, что в период с четвертого по пятое апреля состоится рабочий визит представителя КНР в РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с Ван И, на которых будут обсуждаться российско-китайские отношения.

В сообщении указано, что переговоры министров будут проведены пятого апреля. Стороны обменяются взглядами о настоящем состоянии отношений между странами, а также обсудят будущие возможности развития и укрепления двусторонних отношений.

Также министры обсудят международные и региональные вопросы, с целью углубления и взаимодействие на политической арене.