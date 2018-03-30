Чехия выдала россиянина Никулина США

Молодого человека из России Евгения Никулина, которого американцы обвиняют в хакерских атаках, выслали из Чехии в Штаты в ночь на 30 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Никулина.

Россиянина задержали в Чехии в 2016 году по просьбе ФБР, которая обвиняет его в кибератаках на цели в США. В феврале 2018 году президент Чехии Милош Земан попросил министра юстиции страны Роберта Пеликана экстрадировать Никулина в Россию. Однако молодого человека решили выдать Вашингтону.