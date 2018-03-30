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Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

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14:49   30 Марта 2018
Весь мир
36

Чехия выдала россиянина Никулина США

Чехия выдала россиянина Никулина США

Молодого человека из России Евгения Никулина, которого американцы обвиняют в хакерских атаках, выслали из Чехии в Штаты в ночь на 30 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Никулина.

Россиянина задержали в Чехии в 2016 году по просьбе ФБР, которая обвиняет его в кибератаках на цели в США. В феврале 2018 году президент Чехии Милош Земан попросил министра юстиции страны Роберта Пеликана экстрадировать Никулина в Россию. Однако молодого человека решили выдать Вашингтону.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #чехия #новости #общество #евгений никулин
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