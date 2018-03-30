Оператора полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев с общественниками направился на полигон «Ядрово», чтобы взять пробы воды и почву. В случае выявленных нарушений оператор полигона может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Об этом заявил сам Вихарев в эфире телеканала «З60». По его словам, пробы помогут рассчитать нанесенный свалкой ущерб экологии, и добиться в суде привлечения к ответственности компанию-оператора полигона, включая полное возмещение ущерба.

Он также рассказал, что в ближайшие дня Минэкологии вынесет постановление по целому ряду статей о привлечении к ответственности компаний, которые эксплуатировали этот полигон.