Мы в соц.сетях:
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

 Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Путин обсудил с СБ РФ ответные меры в отношении государств, выславших российских дипломатов

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

Лукашенко хочет обсудить поставки белорусских продуктов лично с Путиным

 Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G

Порошенко поздравил граждан Украины с внедрением 4G
Ирландский посол приехал в МИД

Ирландский посол приехал в МИД

 МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России

МИД Британии выражает сожаления на ответные меры России
14:48   30 Марта 2018
Общество
59

Все мусорные полигоны Подмосковья рекультивируют — Воробьев

Все мусорные полигоны Подмосковья рекультивируют — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что сейчас рекультивируют четыре полигона, в том числе и в городе Электросталь.

По его словам, люди жаловались на неприятный запах. Теперь мусорные свалки не только закрывают, но и рекультивируют. Воробьев рассказал телеканалу «360», что местные жители должны знать о восстановлении экологии на территории свалок, поэтому все полигоны твердых бытовых отходов в Подмосковье рекультивируют.

«Чтобы по ним можно было спокойно гулять и радоваться жизни», — заключил Воробьев.

За последние пять лет в Московской области закрыли 24 полигона из 39. Губернатор Подмосковья поручил составить четкий план по всем 15 оставшимся мусорным полигонам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#воробьев #подмосковье #мусор #свалки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса
Чиновник оказался одним из немногих представителей региональных властей, кто не побоялся народного гнева.
16:07   30 Марта 2018
43
А люди работают Россия

А люди работают

15:16   30 Марта 2018
4258
Казнить, нельзя помиловать. Эксперт поддержал идею наказывать за фейки Россия

Казнить, нельзя помиловать. Эксперт поддержал идею наказывать за фейки

14:21   30 Марта 2018
65
Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального Россия

Самореклама на трагедии. Почему Кемерово не нужна поддержка Навального

14:15   30 Марта 2018
51
Новости smi2.ru
А люди работают

А люди работают

 На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

 Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ