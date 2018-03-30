Все мусорные полигоны Подмосковья рекультивируют — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что сейчас рекультивируют четыре полигона, в том числе и в городе Электросталь.

По его словам, люди жаловались на неприятный запах. Теперь мусорные свалки не только закрывают, но и рекультивируют. Воробьев рассказал телеканалу «360», что местные жители должны знать о восстановлении экологии на территории свалок, поэтому все полигоны твердых бытовых отходов в Подмосковье рекультивируют.

«Чтобы по ним можно было спокойно гулять и радоваться жизни», — заключил Воробьев.

За последние пять лет в Московской области закрыли 24 полигона из 39. Губернатор Подмосковья поручил составить четкий план по всем 15 оставшимся мусорным полигонам.