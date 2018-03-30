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14:42   30 Марта 2018
Весь мир
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СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

СММ ОБСЕ может разместить патрульные базы в Донбассе рядом с российской границей

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что СММ ОБСЕ может открыть патрульные базы на восточной границе Украины, вблизи России. Об этом он сообщил во время видеобрифинга.

Хуг заявил, что СММ хочет таким образом расширить присутствие как на линии соприкосновения, так и на некотором расстоянии от нее. Патрульные базы могут развернуться в Новоазовске или в Амвросиевке, то есть на юге и востоке ДНР.

Ранее Хуг от имени ОБСЕ приветствовал введение в Донбассе «пасхального перемирия».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #днр #александр хуг #смм обсе
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