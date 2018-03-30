МИД РФ вызвал послов западных стран
Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах российской стороны.
В пятницу, 30 марта, Министерство иностранных дел РФ вызвало послов стран, которые предприняли недружественные действия и выслали российских дипломатов. На Смоленскую площадь приехали не только послы Германии, Франции, Польши и Италии, но и главы дипломатических представительств Нидерландов, Албании, Румынии, Украины, Латвии, Литвы и Македонии.
Эти страны поддержали британское правительство и заявили, что вышлют дипломатов РФ из-за отравления Скрипалей в Солсбери.
3⃣0⃣марта в МИД России вызываются руководители дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей». Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах ????????стороны pic.twitter.com/3YTv6flPTV— МИД России ???????? (@MID_RF) March 30, 2018