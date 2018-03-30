МИД РФ вызвал послов западных стран

Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах российской стороны.

В пятницу, 30 марта, Министерство иностранных дел РФ вызвало послов стран, которые предприняли недружественные действия и выслали российских дипломатов. На Смоленскую площадь приехали не только послы Германии, Франции, Польши и Италии, но и главы дипломатических представительств Нидерландов, Албании, Румынии, Украины, Латвии, Литвы и Македонии.

Эти страны поддержали британское правительство и заявили, что вышлют дипломатов РФ из-за отравления Скрипалей в Солсбери.