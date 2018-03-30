Болгария отказалась от высылки российских дипломатов

София продемонстрировала солидарность с Лондоном в связи с делом Скрипаля и его дочери, но не будет высылать из страны российских дипломатов или технический персонал. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в эфире телеканала Kanal3.

По его словам, на данный момент власти республики не считают, что Болгарии, как стране-председателю в Евросовете, нужно прерывать каналы коммуникации с Россией. Он также добавил, что болгарский посол Бойко Коцев вернется в Москву уже через неделю.

Ранее президент Чехии Милош Земан указа Лондону, что Скотленд Ярд не предоставил никаких доказательств по делу Скрипаля.